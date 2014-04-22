Дипломная на оценку по экономике, туризму

Дипломная работа. Языки программирования: делфи, 1С, С+. Функции программы: 1. расчет себестоимости; 2. расчет рисков непредвиденных затрат; 3. расчет рентабельности и суммы при которой; грузоперевозки будут прибыльны; 4. планирование и отчет по затратам; 5. помимо стандартных 5 моделей транспорта ...