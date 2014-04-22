Дипломная на оценку по экономике, туризму

Мировая экономика.Роль аффшорных центров в мировом хозяйстве. объем стандартный 30-40. методички нет.на антиплагиат будет проверять программа 70. теория+практика.
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