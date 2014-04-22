Дипломная работа

$138
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Здравствуйте.

Нужно сделать дипломную работу.

Тема: Проблемы и перспективы взаимодействия России и Италии (на примере Челябинской области)

Объем: 80 стр.

Срок 12 дней.

Цена 5000р

Уникальность 83% по системе антиплагиат.

От клиента: Антиплагиат 80%, количество источников 57-60.

Ждем ваших заявок!

10 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад