Курсовая 3

Дипломная работа 80-100 страниц тема "Организация работы молодежного кафе на 130 посадочных мест (Кондитерский цех) Методичка прилагается. В заявке прошу указать стоимость и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Литературовед-е англ. языка
теория+практика
40 страниц без списка литературы
антиплагиат 75%
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
теория+практика 40 листов+список литературы оригинальность 75% Сумму указывайте в рубляхЗакрыт10 лет назад
2 главы теория и практика объем 40+литра ап 75% цена и срок от васЗакрыт10 лет назад
- $138
Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Улучшение эффективности деятельности предприятия за счет внедрения системы планирования энергоресурсов. Объем: 80 стр. Уникальность от 73% по системе антиплагиат. Цена 5000р. Срок 10 дней. От клиента: Работа состоит из трех частей 1 часть теоритическая; 2 - АФХД, ...Закрыт10 лет назад
- $138
Здравствуйте. Нужно сделать дипломную работу. Тема: Проблемы и перспективы взаимодействия России и Италии (на примере Челябинской области) Объем: 80 стр. Срок 12 дней. Цена 5000р Уникальность 83% по системе антиплагиат. От клиента: Антиплагиат 80%, количество источников 57-60. Ждем ваших заявок!Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Доделать диплом по менеджменту (организация рекламной деятельности банка), планирую отдать в печать работу завтра (23.04.2014) в обеденное времяРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно выполнить дипломную по экономике и по туризму. Нужен автор с опытом выполнения таких работ При отличном выполнении будут постоянные заказы. Оставляйте свои предложения в проекте, напишу подробнее.Закрыт10 лет назад
Необходимо написать дипломную работу на тему: "Уголовная ответственность за незаконные действия с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами." Специальность: уголовное право. Кол-во страниц: 50. Оригинальность 60%. Нужно согласовать план. Методичка в приложении. Срок сдачи всей работы 29 апреля.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Дипломная работа. Языки программирования: делфи, 1С, С+. Функции программы: 1. расчет себестоимости; 2. расчет рисков непредвиденных затрат; 3. расчет рентабельности и суммы при которой; грузоперевозки будут прибыльны; 4. планирование и отчет по затратам; 5. помимо стандартных 5 моделей транспорта ...Закрыт10 лет назад
Реферат (только теория). Тема: Современный арт-менеджмент. План прикреплен. 30 стр. Оригинальность не ниже 75% по etxt. Срок, стоимость?Закрыт10 лет назад