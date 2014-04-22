Диплом: Экономика и управление на предприятии

$138
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Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Улучшение эффективности деятельности предприятия за счет внедрения системы планирования энергоресурсов.

Объем: 80 стр.

Уникальность от 73% по системе антиплагиат.

Цена 5000р.

Срок 10 дней.

От клиента: Работа состоит из трех частей 1 часть теоритическая; 2 - АФХД, 3- Практическая. Предприятие или ООО "ИЦ ЭАК" или любое где можно внедрить систему планирования энергоресурсов

Ждем заявок!

10 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад