Две курсовые работы по экономике

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка108 просмотров
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Необходимо написать две курсовые работы по экономике

Тема 1 Государство в условиях глобализации

Тема 2 Роль информации в современной экономике и рынок информационных услуг

Требования по структуре:

Введение (1,5-2стр) - актуальность темы

2-3 главы в каждой теме

2 глава - практическая

3 глава - проблемы и перспективы развития

2 параграфа в каждом

Заключение - выводы по всем 3-ем главам

От 2-5 стр

Библиографический список

И

Приложения

Объемы 35-40 стр курсовая

Требования оформления:

Жирным только названия глав

Много ссылок в курсовой

Таблицы подписывать сверху

Рисунки снизу

Полные ссылки на страницы

14 шрифт times new roman 1,5 интервал

2,5 см

Верх и нижн 2см

По ширине страницы

Процент уникальности работы более 75% по etext antiplagiat

Работу необходимо выполнить: крайний срок до 15:00 01.05.2014 (1 мая).

Перед написанием работы хочу увидеть и согласовать план работы.

Оплата — 3000 р Яндекс Деньги

10 лет назад
trogvar1
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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