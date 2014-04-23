Необходимо в кратчайшие сроки подготовить 3-ю главу для дипломного проекта по теме «Разработка подсистемы производственного учета в 1С:УПП» ред.1.3. План главы такой: Глава 3. Программная реализация подсистемы автоматизации производственного учета организации 3.1 Описание предметной области и бизнес-процессов автоматизации ...
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Необходимо написать две курсовые работы по экономике
Тема 1 Государство в условиях глобализации
Тема 2 Роль информации в современной экономике и рынок информационных услуг
Требования по структуре:
Введение (1,5-2стр) - актуальность темы
2-3 главы в каждой теме
2 глава - практическая
3 глава - проблемы и перспективы развития
2 параграфа в каждом
Заключение - выводы по всем 3-ем главам
От 2-5 стр
Библиографический список
И
Приложения
Объемы 35-40 стр курсовая
Требования оформления:
Жирным только названия глав
Много ссылок в курсовой
Таблицы подписывать сверху
Рисунки снизу
Полные ссылки на страницы
14 шрифт times new roman 1,5 интервал
2,5 см
Верх и нижн 2см
По ширине страницы
Процент уникальности работы более 75% по etext antiplagiat
Работу необходимо выполнить: крайний срок до 15:00 01.05.2014 (1 мая).
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