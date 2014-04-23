3 глава. Диплом. Разработка автоматизации 1С УПП

Необходимо в кратчайшие сроки подготовить 3-ю главу для дипломного проекта по теме «Разработка подсистемы производственного учета в 1С:УПП» ред.1.3.

План главы такой:

Глава 3. Программная реализация подсистемы автоматизации производственного учета организации

3.1 Описание предметной области и бизнес-процессов автоматизации производственного учета организации(IDEF0, BPMN 2.0)

3.2 Инфологическая модель предметной области и архитектура ИС

3.3. Описание программной реализации подсистемы автоматизации производственного учета организации

3.4. Разработка интерфейса и отчетности подсистемы автоматизации производственного учета

3.5. Тестовый пример использования подсистемы автоматизации производственного учета

Как видно из плана необходимо подготовить саму программу для автоматизации производственного учета(т.е. обработку/отчет), либо использовать готовые обработки, но умело описать её, типо написали сами.

Что такое и чем занимается производственный учет можно посмотреть здесь: http://www.uchet24.ru/proizuchet.htm.

Для дипломной работы нужно использовать 1С:УПП ред.1.3.

Большая просьба, оставлять заявки со сроками.