Курсовая работа по логопедии

Предмет: Логопедия

Тема: Логопедическая работа по формированию навыков словообразования у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

Тип: курсовая с практической частью

Объем: 40 листов

Срок: 28.04.14

Пожелания:

Тема:логопедическая работа по формированию навыков словообразования у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

Глава I. Изучение особенностей формирования навыков словообразования у дошкольников с общим недоразвитием речи

1.1. Цель, задачи и организация констатирующего эксперимента

1.2. Методика констатирующего эксперимента

1.3. Анализ результатов экспериментального исследования

Вывод по первой главе

Глава II. Методы, приёмы, виды упражнений по формированию навыков словообразования у дошкольников с общим недоразвитием речи

2.1. Теоретическое обоснование методики формирующего эксперимента

2.2. Методика формирования навыков словообразования

2.3. Организация и анализ результатов контрольного эксперимента

Вывод по второй главе

Заключение

Список литературы

Для констатирующего эксперимента:

Задание №1: образование названий детенышей животных и птиц.

Материалом исследования служат картинки: еж-ежонок-ежата, лось-лосенок-лосята, лиса-лисенок-лисята, волк-волчонок-волчата, медведь-медвежонок-медвежата, белка-бельчонок-бельчата, заяц-зайчонок-зайчата, кошка-котенок-котята, кролик-крольчонок-крольчата, овца-ягненок-ягнята, свинья-поросенок-поросята, корова-теленок-телята, собака-щенок-щенята, лошадь-жеребенок-жеребята, коза-козленок-козлята, гусь-гусенок-гусята, утка-утенок-утята, индюк-индюшонок-индюшата, курица-цыпленок-цыплята, ворона-вороненок-воронята, орел-орленок-орлята, галка-галчонок-галчата, кукушка-кукушонок-кукушата, воробей-воробышек-воробышки, тигр-тигренок-тигрята, слон-слоненок-слонята, лев-львенок-львята, кенгуру-кенгуренок-кенгурята.

Задание №2: образование названий существительных со значением женскости.

Материалом исследования служат картинки: медведь-медведица, волк-волчица, тигр-тигрица, лев-львица, слон-слониха, еж-ежиха, лось-лосиха, заяц-зайчиха, кролик-крольчиха, гусь-гусыня, селезень-утка, петух-курица, индюк-индейка.

Задание №3: образование названий притяжательных прилагательных.

Материалом исследования служат следующие словосочетания: хвост лошади, хвост белки, хвост волка, хвост зайца, хвост лисы, хвост льва, хвост медведя, хвост коровы, хвост кошки, хвост собаки.

Контрольная группа – 5 детей, экспериментальная группа – 5 детей.

Ссылки в тексте – [4, с. 57]

Список литературы – не менее 30 источников.