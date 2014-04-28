Курсовая работа по логопедии

Дипломная работа 80-100 страниц тема "Организация работы молодежного кафе на 130 посадочных мест (Кондитерский цех) Методичка прилагается. В заявке прошу указать стоимость и сроки
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Предмет: Логопедия
Тема: Логопедическая работа по формированию навыков словообразования у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
Тип: курсовая с практической частью
Объем: 40 листов
Срок: 28.04.14
Пожелания:
Тема:логопедическая работа по формированию навыков словообразования у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Глава I. Изучение особенностей формирования навыков словообразования у дошкольников с общим недоразвитием речи
1.1. Цель, задачи и организация констатирующего эксперимента
1.2. Методика констатирующего эксперимента
1.3. Анализ результатов экспериментального исследования
Вывод по первой главе
Глава II. Методы, приёмы, виды упражнений по формированию навыков словообразования у дошкольников с общим недоразвитием речи
2.1. Теоретическое обоснование методики формирующего эксперимента
2.2. Методика формирования навыков словообразования
2.3. Организация и анализ результатов контрольного эксперимента
Вывод по второй главе
Заключение
Список литературы
Для констатирующего эксперимента:
Задание №1: образование названий детенышей животных и птиц.
Материалом исследования служат картинки: еж-ежонок-ежата, лось-лосенок-лосята, лиса-лисенок-лисята, волк-волчонок-волчата, медведь-медвежонок-медвежата, белка-бельчонок-бельчата, заяц-зайчонок-зайчата, кошка-котенок-котята, кролик-крольчонок-крольчата, овца-ягненок-ягнята, свинья-поросенок-поросята, корова-теленок-телята, собака-щенок-щенята, лошадь-жеребенок-жеребята, коза-козленок-козлята, гусь-гусенок-гусята, утка-утенок-утята, индюк-индюшонок-индюшата, курица-цыпленок-цыплята, ворона-вороненок-воронята, орел-орленок-орлята, галка-галчонок-галчата, кукушка-кукушонок-кукушата, воробей-воробышек-воробышки, тигр-тигренок-тигрята, слон-слоненок-слонята, лев-львенок-львята, кенгуру-кенгуренок-кенгурята.
Задание №2: образование названий существительных со значением женскости.
Материалом исследования служат картинки: медведь-медведица, волк-волчица, тигр-тигрица, лев-львица, слон-слониха, еж-ежиха, лось-лосиха, заяц-зайчиха, кролик-крольчиха, гусь-гусыня, селезень-утка, петух-курица, индюк-индейка.
Задание №3: образование названий притяжательных прилагательных.
Материалом исследования служат следующие словосочетания: хвост лошади, хвост белки, хвост волка, хвост зайца, хвост лисы, хвост льва, хвост медведя, хвост коровы, хвост кошки, хвост собаки.
Контрольная группа – 5 детей, экспериментальная группа – 5 детей.
Ссылки в тексте – [4, с. 57]
Список литературы – не менее 30 источников.
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