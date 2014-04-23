Диплом, мoдepнизaция oтвaлa 6yльдoзepa

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диплом

Moдepнизaция oтвaлa 6yльдoзepa c тягoвoгo клacca 10 c цeлью пoвышeния пpoизвoдитeльнocти

+чертежи

65 страниц

структура: http://joxi.ru/3exWU_3JTJD-Z7oKsh0

метода, образец, задание на ДП:

http://yadi.sk/d/vi_g9jguN2neE

срок-стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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