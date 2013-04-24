Курсовая, по экономическому анализу предприятия

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Нужно проанализировать предприятие по металлообработке по плану и методичке

данных нет, нужно взять данные предприятия

примерно на 30 страниц

план утвержден

методичка с планом: http://yadi.sk/d/NO8Vy2R0M8AFg

обеспечить уник по антиплагиат.ру 75%

срок-стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад