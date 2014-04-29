Дипломная работа (6146)

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Дизайн сайта детского сада

Объем: 50-60 стр.

Срок - 29.04.14

Разработка дизайна сайта детского дошкольного учреждения

Необходима презентация

Кое-какие материалы имеются в архиве (введение практически утверждено, необходима лишь небольшая его доработка)

10 лет назад
redkaja
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад