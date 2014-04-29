Дипломная работа (6146)

Нужно написать диплом на тему электроснабжение предприятия.
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Дизайн сайта детского сада
Объем: 50-60 стр.
Срок - 29.04.14
Разработка дизайна сайта детского дошкольного учреждения
Необходима презентация
Кое-какие материалы имеются в архиве (введение практически утверждено, необходима лишь небольшая его доработка)
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