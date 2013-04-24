2-я глава диплома по Менеджменту.

Нужно проанализировать предприятие по металлообработке по плану и методичке данных нет, нужно взять данные предприятия примерно на 30 страниц план утвержден методичка с планом: http://yadi.sk/d/NO8Vy2R0M8AFg обеспечить уник по антиплагиат.ру 75% срок-стоимость?