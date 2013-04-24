Магистерская: Финансы и кредит

Нужно написать диплом на тему электроснабжение предприятия.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Магистерская "Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере функционирования железнодорожного транспорта"
Основной план - "диплом план миит".
Возможный вариант - "диплом план2 миит", либо, по вашему усмотрению, можно другой план разработать.
Объем 80-90стр
Сроки 3 недели
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Курсовая работа: Тема:Взять от 10 до 15 признаков-показателей страны (напр, плотность населения, уровень разводов итд). Выявить кореляцию- зависимость между признаками и доказать при помощи программы и сделать выводы. В работе необходимо: С помощью пакета SPSS провести первичный анализ ...Закрыт10 лет назад
Нужно проанализировать предприятие по металлообработке по плану и методичке данных нет, нужно взять данные предприятия примерно на 30 страниц план утвержден методичка с планом: http://yadi.sk/d/NO8Vy2R0M8AFg обеспечить уник по антиплагиат.ру 75% срок-стоимость?Закрыт10 лет назад
Необходимо в кратчайшие сроки подготовить 3-ю главу для дипломного проекта по теме «Разработка подсистемы производственного учета в 1С:УПП» ред.1.3. План главы такой: Глава 3. Программная реализация подсистемы автоматизации производственного учета организации 3.1 Описание предметной области и бизнес-процессов автоматизации ...Закрыт10 лет назад
Вид работы: Дипломная работа Тип работы: Теория + практика Предмет или специализация: Бухгалтерский учет анализ и аудит Тема: Пoвышeниe эффeктивнocти пpoизвoдcтвa нa ocнoвe coвepшeнcтвoвaния yпpaвлeния o6opoтными cpeдcтвaми нa пpимepe... (на ваш выбор) Обьём: 70 + преддипломная практика на 15-20 страниц оформление ...Закрыт10 лет назад
- $100
Необходимо написать две курсовые работы по экономике Тема 1 Государство в условиях глобализации Тема 2 Роль информации в современной экономике и рынок информационных услуг Требования по структуре: Введение (1,5-2стр) - актуальность темы 2-3 главы в каждой теме 2 глава - ...Закрыт10 лет назад
диплом Moдepнизaция oтвaлa 6yльдoзepa c тягoвoгo клacca 10 c цeлью пoвышeния пpoизвoдитeльнocти +чертежи 65 страниц структура: http://joxi.ru/3exWU_3JTJD-Z7oKsh0 метода, образец, задание на ДП: http://yadi.sk/d/vi_g9jguN2neE срок-стоимость?Закрыт10 лет назад
Предмет: Логопедия Тема: Логопедическая работа по формированию навыков словообразования у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи Тип: курсовая с практической частью Объем: 40 листов Срок: 28.04.14 Пожелания: Тема:логопедическая работа по формированию навыков словообразования у детей старшего дошкольного возраста ...Закрыт10 лет назад
Предмет: Экономическая теория Тема: Спрос и поведение потребителя Тип: теоретическая курсовая Объем: 40 листов Срок: 24.04.2013 вечером Пожелания: План курсовой: 1. Теоретические аспекты теории потребительского спроса и поведения 1.1. Основы потребительского спроса 1.2. Потребительское поведение 2. Основы потребительского ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Литературовед-е англ. языка теория+практика 40 страниц без списка литературы антиплагиат 75%Закрыт10 лет назад