Поиск ответов на вопросы по культурологии (6113)

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Поиск ответов на вопросы по культурологии на тему русского менталитета

Вопросы:

1. Какую роль в становлении менталитета русской культуры играют координаты Восток-Запад?

2. Какие проявления ландшафта, климата, биологической среды, образа жизни нашли свое отражение в менталитете русской культуры?

3. Каково происхождение и объяснение "широты русского духа", его неукоренности, пассивности, бесформенности, характерных для русской культуры?

4. Анализ культа земли, природы, государства в системе русской культуры (материалистское отношение к своему государству, почитание царя-батюшки).

5. Как бы Вы назвали Шестую Русь?

Источники: Бердяев "Русская идея", Ключевский и др.

Объем - 10-15 стр.

Срок - 27.04.14

10 лет назад
redkaja
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
nastya_biruckova
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
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