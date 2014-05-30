Поднять уникальность НИР по etxt (6091)

Есть готовая научно-исследовательская работа, но ее уникальность 7% по etxt. Необходимо поднять хотя бы до 75.

Выполнить нужно очень срочно, насколько возможно.

предмет: Нормативное регулирование бухгалтерского учёта.

Тема: Обязательный аудит: сущность и перспективы развития.

Объем - 5 стр.

Жду предложения по срокам и цене. Саму работу вышлю исполнителю.