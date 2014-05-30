Поднять уникальность НИР по etxt (6091)

Нужно написать диплом на тему электроснабжение предприятия.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовая научно-исследовательская работа, но ее уникальность 7% по etxt. Необходимо поднять хотя бы до 75.
Выполнить нужно очень срочно, насколько возможно.
предмет: Нормативное регулирование бухгалтерского учёта.
Тема: Обязательный аудит: сущность и перспективы развития.
Объем - 5 стр.
Жду предложения по срокам и цене. Саму работу вышлю исполнителю.
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