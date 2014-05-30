Поднять уникальность НИР по etxt (6091)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки76 просмотров
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Есть готовая научно-исследовательская работа, но ее уникальность 7% по etxt. Необходимо поднять хотя бы до 75.

Выполнить нужно очень срочно, насколько возможно.

предмет: Нормативное регулирование бухгалтерского учёта.

Тема: Обязательный аудит: сущность и перспективы развития.

Объем - 5 стр.

Жду предложения по срокам и цене. Саму работу вышлю исполнителю.

10 лет назад
redkaja
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
nastya_biruckova
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Спасибо за оперативную работу!
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