Курсовая, дошкольная педагогика

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Курсовая работа

Тема: Формирова-ние у ста-рших дошколь-ников предста-влений о мире профес-сий

Предмет: Дошкольная педагогика

Срок сдачи: 25.04.2014 вечер

Страниц: 35

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10 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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