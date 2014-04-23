Магистерская филология

Необходим диплом на данную тему, сроки как всегда: чем быстрее тем лучше, но до 05.05.2014 нужен какой-никакой, а черновой вариант, чтобы что-нибудь отправить преподавателю, а далее будет пара недель чтобы довести до ума. Проверять ...