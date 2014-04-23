Магистерская филология

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Общеметодологические и эпистемологические подходы к построению терминологии в Индийской и Англосаксонских научных традициях.

Общеметодологические и эпистемологические подходы к построению терминологии в Русской и Англосаксонских научных традициях.

требование-

Язык написания- Русский

Антиплагиат- 80% и выше

Список литературы- за последние 3-4 года.

Количество страниц- 80 стр

10 лет назад
Hawk
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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