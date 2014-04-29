Курсовая по экономике 5 стр

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Предмет реинжиниринг бизнес процессов. Странички 5. Надо сделать график и заполнить таблицу.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)