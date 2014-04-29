Электронный документооборот: возможности и персп.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка86 просмотров
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Выполнить курсовую работу, строго по методичке,

работа должна быть в рамке, образец рамки имеется в методичке,

тема «Электронный документооборот: возможности и перспективы».

На примере г. Норильск!

Прилагаем материал- его необходимо использовать.

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10 лет назад
antoshka
Елена 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 года назад