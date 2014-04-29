Отредактировать дипломный проект по программированию

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по готовому дипломному проекту изменить схемы idef 0, "как есть", "как должно быть". изменить экономическую часть и список литературы. по возможности обнаружить ошибки в остальных схемах.

10 лет назад
dzhess09
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад