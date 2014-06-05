Курсовая по управлению персоналом (6151)

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Тема: Способы преодоления конфликтов в организации

Объем: 25-30 стр.

Срок - 10.05.14

титульный лист (приложение 1);

содержание;

текст работы (введение и основная часть), структурированный по главам (параграфам, разделам);

выводы;

заключение;

список литературы;

приложения (при необходимости).

10 лет назад
redkaja
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
natasha541
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$50
14 дней
Качественно и в срок.
Спасибо, за сотрудничество и быструю оплату.