Курсовая по управлению персоналом (6151)

Тема: Совершенствование кадровой политики на предприятии ООО "Газпром Трансгаз Сургут" Объем - 90стр. Срок - 05.05.14 введение 1. оценка эффективности кадровой политики 1.1характеристика существующей кадровой политики предприятия 1.2 оценка эффективности кадровой политики и факторов ее определяющих 1.3 выявление направлений совершенствования кадровой политики 2. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема: Способы преодоления конфликтов в организации
Объем: 25-30 стр.
Срок - 10.05.14
титульный лист (приложение 1);
содержание;
текст работы (введение и основная часть), структурированный по главам (параграфам, разделам);
выводы;
заключение;
список литературы;
приложения (при необходимости).
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Тема: ИДЗ Объем - 15 стр. Срок - 5.05.14 Со списком использованной литературы. Подробности в файле.Закрыт10 лет назад
Тема работы: "Совершенствование организационно-распорядительных методов в организации медиаиндустрии на базе типографии ООО "Алмаз-Пресс". Есть информация об организации. План работы в приложении (можно при необходимости подкорректировать). Объем работы 100 страниц. Оформление по ГОСТу. Оригинальность не менее 70% на сайте Antiplagiat.ru В работе ...Закрыт10 лет назад
по готовому дипломному проекту изменить схемы idef 0, "как есть", "как должно быть". изменить экономическую часть и список литературы. по возможности обнаружить ошибки в остальных схемах.Закрыт10 лет назад
Тема: Персонал предприятия (организация) и пути повышения эффективности использования рабочей силы. уникальность 51% Цену и сроки пишите сразу)Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Предмет реинжиниринг бизнес процессов. Странички 5. Надо сделать график и заполнить таблицу.Закрыт10 лет назад
ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ? курсовой проект зачетка 04 цена ? срок?Закрыт10 лет назад
курсовой зачетка 04 срок? цена?Закрыт10 лет назад
Выполнить курсовую работу, строго по методичке, работа должна быть в рамке, образец рамки имеется в методичке, тема «Электронный документооборот: возможности и перспективы». На примере г. Норильск! Прилагаем материал- его необходимо использовать. Проверка на Ап -не ниже ...Закрыт10 лет назад