Диплом по менеджменту (6150)

Тема: ИДЗ Объем - 15 стр. Срок - 5.05.14 Со списком использованной литературы. Подробности в файле.
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Тема: Совершенствование кадровой политики на предприятии ООО "Газпром Трансгаз Сургут"
Объем - 90стр.
Срок - 05.05.14
введение
1. оценка эффективности кадровой политики
1.1характеристика существующей кадровой политики предприятия
1.2 оценка эффективности кадровой политики и факторов ее определяющих
1.3 выявление направлений совершенствования кадровой политики
2. методические положения формирования проекта мероприятий кадровой политики предприятия
2.1 алгоритм формирования проекта мероприятий совершенствования
2.2 методическое обеспечение формирования проекта мероприятий совершенствования
2.3 информационное обепечение
3. разработка проекта мероприятий совершенствования кадровой политики
3.1 обоснование мероприятий совершенств.кадровой политики предпр
3.2. ресурсное оеспечение мероприятий
3.3 оценка социально-эконом последствий внедрения мероприятий соверш.кадр.политики
заключение
список лтературы
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