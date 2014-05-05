Работа по управлению персоналом (6149)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка70 просмотров
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Тема: ИДЗ

Объем - 15 стр.

Срок - 5.05.14

Со списком использованной литературы.

Подробности в файле.

10 лет назад
redkaja
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад