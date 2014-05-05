Работа по управлению персоналом (6149)

Тема работы: "Совершенствование организационно-распорядительных методов в организации медиаиндустрии на базе типографии ООО "Алмаз-Пресс". Есть информация об организации. План работы в приложении (можно при необходимости подкорректировать). Объем работы 100 страниц. Оформление по ГОСТу. Оригинальность не менее 70% на сайте Antiplagiat.ru В работе ...
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Тема: ИДЗ
Объем - 15 стр.
Срок - 5.05.14
Со списком использованной литературы.
Подробности в файле.
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