Диплом по архитектуре (6154)

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Тема: Пансион для девочек с православным уклоном

Объем - 70 стр.

Срок - 3.05.14

Архитектурная часть

1.1 Введение

1.2 Аналитический обзор

1.3Объемно-планировочное решение

1.4 Композиционное решение

1.5 Генеральный план застройки

Конструктивная часть

2.1 Определение нормативных и расчетных нагрузок.

2.2 Расчет на прочность конструктивных элементов.

2.3 Строительные материалы

3. Безопасность жизнедеятельности

4. Охрана окружающей среды

10 лет назад
redkaja
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад