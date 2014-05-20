Диплом по строительству (6152)

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Тема: Организация строительства моста

Объем: 70 стр.

Срок - 20.05.14

2 варианта, 2 линейных графика, 1 сетевой график по выбранному варианту, расчеты строительного оборудования и строительной площадки, технико-экономическое обоснование, БЖЧС. помимо 3-х графиков должно быть еще 4 чертежа в формате А1

Файл вышлю исполнителю.

10 лет назад
redkaja
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад