Дипломная работа

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Тема:Служебный контракт в ОВД РФ: проблемы заключения, исполнения и прекращения»
Введение
Глава 1. Общая характеристика служебного контракта в органах внутренних дел
1.1 История становления и развития контрактного регулирования служебных отношений в охранах внутренних дел
1.2 Понятие и правовая природа служебного контракта в охранах внутренних дел
1.3 Содержание и структура служебного контракта в охранах внутренних дел
Глава 2. Правовое регулирование заключения, исполнения и расторжения контракта в охранах внутренних дел
2.1 Заключение контракта в охранах внутренних дел
2.2 Исполнение контракта в охранах внутренних дел
2.3 Прекращение контракта в охранах внутренних дел
Заключение
Список использованной литературы
Приложение
Обьем 50-60 стр
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