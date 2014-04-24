Дипломная работа

Тема:Служебный контракт в ОВД РФ: проблемы заключения, исполнения и прекращения»

Введение

Глава 1. Общая характеристика служебного контракта в органах внутренних дел

1.1 История становления и развития контрактного регулирования служебных отношений в охранах внутренних дел

1.2 Понятие и правовая природа служебного контракта в охранах внутренних дел

1.3 Содержание и структура служебного контракта в охранах внутренних дел

Глава 2. Правовое регулирование заключения, исполнения и расторжения контракта в охранах внутренних дел

2.1 Заключение контракта в охранах внутренних дел

2.2 Исполнение контракта в охранах внутренних дел

2.3 Прекращение контракта в охранах внутренних дел

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

Обьем 50-60 стр