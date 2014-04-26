Выполнить курсовой проект1

Курсовая работа по прикладной психологии, конфликтология Тема: "Особенности межличностных отношений в малых и средних профессиональных группах" (на примере ИТ компании в г. Санкт - Петербург, коллектив 10-30 чел.) Практическая часть состоит из одного тестирования по методике ...