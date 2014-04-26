Выполнить курсовой проект1

Срок сдачи: 26.04.2014 или предложите свой срок выполнения Вид работы: курсовой проект № 12856 Тип работы: Теория и практика Предмет: Технологические процессы в строительстве
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Тема: Принятие управленческих решений в условиях развития инноваций
Срок сдачи: 26.04.2014
Вид работы: курсовая работа №12853
Тип работы: Практика
Факультет: Управление персоналом
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