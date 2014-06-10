Диплом финансы и кредит

Коллеги, ищу увлечённого человека для весьма интересной работы. Нужно сочинять креативные вопросы, связанные с историей/культурой/политикой разных стран. Ищу начитанного, образованного человека, готового ежедневно работать минимум 2 часа. Готов платить адекватные деньги. За каждые 100 вопросов ...
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объем 80 листов
АП 77%
план требует согласования.
Сдача по главам , оплата также возможна по главам.
срок сдачи готовой работы не позже 20.05
диплом с докладом
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