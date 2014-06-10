Диплом финансы и кредит

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объем 80 листов

АП 77%

план требует согласования.

Сдача по главам , оплата также возможна по главам.

срок сдачи готовой работы не позже 20.05

диплом с докладом

10 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Dionisios
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$180
20 дней
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