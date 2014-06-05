2 курсовые

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки113 просмотров
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предмет - адаптивная физ.культура

выполнить 2 курсовые, все требования во вложении

от введения до списка литры 25 страниц

АП 72-75%

срок обсуждается

сумму дублируйте в рублях

10 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
elnarach
Альбина 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$57
3 дня
Все отлично!Альбина очень грамотный специалист. Рекомендую всем
Спасибо за сотрудничество! Работаем не в первый раз, все хорошо, как всегда!
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