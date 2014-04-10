Статьи, корректорская правка, литературное редактирование.
Буду рада Вам помочь в написании статей; сделаю корректуру и редактуру работ в короткие сроки.
Пунктуальность, грамотность, внимательность, высокая скорость работы, чувство стиля.
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Портфолио
- Меры по оказанию первой помощи при поражении элект828 просмотров
- Сестринский процесс при дизентерии6760 просмотров
- Плавание как средство оздоровления детей школьного2798 просмотров
- Сестринский процесс при желчнокаменной болезни4552 просмотра
- Сестринский процесс при маниакальной депрессии5089 просмотров
- Безопасная больничная среда12732 просмотра
- Сестринский процесс при повреждении спинного мозга5007 просмотров
- Мобильная связь и здоровье1146 просмотров
- В. М. Дильман Четыре модели медицины1223 просмотра
- Медицинские информационные системы8832 просмотра
- Врожденные пороки сердца2630 просмотров
- Диетологический анамнез975 просмотров
Отзывы заказчиков
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Спасибо, работу студент забрал 29 декабря, проверка будет в середине января.
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10 баллов
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10 баллов
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$57
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