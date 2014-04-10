elnarach

Альбина elnarach

 
50 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Статьи, корректорская правка, литературное редактирование.

Буду рада Вам помочь в написании статей; сделаю корректуру и редактуру работ в короткие сроки.

Пунктуальность, грамотность, внимательность, высокая скорость работы, чувство стиля.

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Отзывы заказчиков

FeoKat
51 год
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Курсовая Фармацевтическая биотехнология
Спасибо, работу студент забрал 29 декабря, проверка будет в середине января.
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Курсовая фармацевтика
Все отлично сделано, рекомендую
Спасибо за сотрудничество! С Еленой работала не первый раз. Все отлично!
Ответный отзыв
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Реферат-конспект 6 книг по истории России
Альбина сделала работу быстро и качественно Спасибо, Альбина!
Спасибо за сотрудничество! С Сергеем работала не первый раз. Все отлично!
Ответный отзыв
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$57
10 баллов
11 лет назад
2 курсовые
Все отлично!Альбина очень грамотный специалист. Рекомендую всем
Спасибо за сотрудничество! Работаем не в первый раз, все хорошо, как всегда!
Ответный отзыв
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)
$30
10 баллов
11 лет назад
Курсовая работа
Все очень грамотно, ответственно и вежливо. Рад сотрудничеству.
Отлично сработались, очень рада сотрудничеству!
Ответный отзыв
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