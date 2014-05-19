Дипломная по педагогике

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Дипломная работа по Социальной Педагогике.Психологическая коррекция самооценки подростков в групповых формах взаимодействия,во второй главе нужно использовать 3 методики(экспресс диагностика самооценки,Опросник Казанцевой,Диагностика Дембо-Рубенштейна).Нужен план на утверждение. нужна защитная речь.Антиплагиат 70

10 лет назад
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Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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Выбранный исполнитель
Zum
55 летБеларусь
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Была
5 лет назад
10 лет назад
$200
5 дней
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