Курсовая по механике

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8 вариант

механика

там должно быть 4 листа А1 с чертежами и расчеты

указывайте почту вышлю задание,файл 60 мегабайт

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)