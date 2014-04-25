Курсовая уголовное право

Предмет: Социально-экономическое прогнозирование Тема: Сценарное прогнозирование + расчетное задание требование в эл виде.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема курсовой:
уголовное право России и уголовное право Франции в конце 20 века начале 21 века:сравнительный анализ
Глава 1: основные институты общей части уголовного права России и франции
1.1 понятие преступления и наказания в головном праве России и Франции: общее и особенное
1.2 учение о составе преступления в уголовном праве России и Франции
Глава 2 эволюция особенной части уголовного права России и Франции
2.1 изменение видов преступлений в уголовном праве Франции
2.1 развитие видов преступлений в уголовном праве России
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Тема-Новые банковские услуги и особенности их развития в России на примере ЗАО ВТБ 24 Срок-30 дней Объем- 80 стр АП-70%Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Тип работы:Доклад и презентация. Диплом в черновике готов. Предмет: MBA Тема: Построение системы продаж в Банке Требования к работе: в эл виде. Мне необходимо подготовить выступление на 10-12 минут, презентацию на 10-12 слайдов. Высылаю подложку для презентации, примерную ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Дипломная работа по Социальной Педагогике.Психологическая коррекция самооценки подростков в групповых формах взаимодействия,во второй главе нужно использовать 3 методики(экспресс диагностика самооценки,Опросник Казанцевой,Диагностика Дембо-Рубенштейна).Нужен план на утверждение. нужна защитная речь.Антиплагиат 70Завершен10 лет назад
8 вариант механика там должно быть 4 листа А1 с чертежами и расчеты указывайте почту вышлю задание,файл 60 мегабайтРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Международному частному праву Тема: Коллизионные вопросы наследственного права АП-70% Срок-5 днейРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
основы правоведения 2 реферата АП 70% объем от введения до заключения 10 листов сроки обсуждаютсяРефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен10 лет назад
предмет - адаптивная физ.культура выполнить 2 курсовые, все требования во вложении от введения до списка литры 25 страниц АП 72-75% срок обсуждается сумму дублируйте в рубляхЗавершен10 лет назад
объем 80 листов АП 77% план требует согласования. Сдача по главам , оплата также возможна по главам. срок сдачи готовой работы не позже 20.05 диплом с докладомЗавершен10 лет назад
- $500
Коллеги, ищу увлечённого человека для весьма интересной работы. Нужно сочинять креативные вопросы, связанные с историей/культурой/политикой разных стран. Ищу начитанного, образованного человека, готового ежедневно работать минимум 2 часа. Готов платить адекватные деньги. За каждые 100 вопросов ...Рефераты, Курсовые и Дипломы24 заявкиЗакрыт10 лет назад