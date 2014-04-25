Курсовая уголовное право

Тип работы:Доклад и презентация. Диплом в черновике готов. Предмет: MBA Тема: Построение системы продаж в Банке Требования к работе: в эл виде. Мне необходимо подготовить выступление на 10-12 минут, презентацию на 10-12 слайдов. Высылаю подложку для презентации, примерную ...