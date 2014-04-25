Речь и презентация к дипломной работе

Дипломная работа по Социальной Педагогике.Психологическая коррекция самооценки подростков в групповых формах взаимодействия,во второй главе нужно использовать 3 методики(экспресс диагностика самооценки,Опросник Казанцевой,Диагностика Дембо-Рубенштейна).Нужен план на утверждение. нужна защитная речь.Антиплагиат 70
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Тип работы:Доклад и презентация. Диплом в черновике готов.
Предмет: MBA
Тема: Построение системы продаж в Банке
Требования к работе: в эл виде.
Мне необходимо подготовить выступление на 10-12 минут, презентацию на 10-12 слайдов. Высылаю подложку для презентации, примерную презентацию. Прошу учесть пожелания по презентации, она должна быть достойная , фрагмент так же высылаю. Можно сделать презентацию с эффектами появления
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