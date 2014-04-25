Речь и презентация к дипломной работе

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки115 просмотров
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Тип работы:Доклад и презентация. Диплом в черновике готов.

Предмет: MBA

Тема: Построение системы продаж в Банке

Требования к работе: в эл виде.

Мне необходимо подготовить выступление на 10-12 минут, презентацию на 10-12 слайдов. Высылаю подложку для презентации, примерную презентацию. Прошу учесть пожелания по презентации, она должна быть достойная , фрагмент так же высылаю. Можно сделать презентацию с эффектами появления

10 лет назад
katya-iqc
Катя 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад