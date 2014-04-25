Диплом, дошкольная педагогика

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Дипломная работа

Тема: дошкол-ьная педа-гогика. инн-овации в пов-ышении квалиф-икации педаг-огов дошколь-ного образ-ования

Предмет: Дошкольная педагогика

Срок сдачи: 30 апреля

Страниц: 45-50

В работе практическая часть

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10 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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