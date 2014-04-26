Преддипломная практика, анализ инвест.проектов

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нужен отчет по практике

анализ инвестиционных проектов

на 10+10 страниц

срочно, до утра понедельника

задание: http://joxi.ru/wURbUxjKTJCGDpqCDxg

стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад