Диплом документоведение глава 2

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка74 просмотра
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Тема дипломной работы: Разработка нормативно-методической базы

Нужно сделать только главу 2

АП-70%

Объем — 70 стр

Срок — 30 дней

Утвержденный план есть

10 лет назад
galievre
Лена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
linet
Елена 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
74 отзыва
10 лет назад
$85
5 дней
сотрудничеством очень довольна
Спасибо Елене за сотрудничество. Рекомендую данного заказчика как очень положительного.