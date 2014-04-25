Курсовая работа по экономической теории

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Тема: «Динамика ВВП России и ВНП США конца XX – начала XXI веков: сравнительный анализ.»

В прикреплении есть план, и список литературы. По нему нужна курсовая. Она должна быть приемлемой уникальности (особенно внимание на введении и заключении). Об оплате договоримся, т.к не знаю особо цен. Срочно.

10 лет назад
alexR64
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
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stars21
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
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10 лет назад
$800
4 дня
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