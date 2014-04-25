Курсовая работа по экономической теории

Есть курсовая на 30 стр. по экономике. Уник. по адвего - 7%, нужно - 70%. Цена?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема: «Динамика ВВП России и ВНП США конца XX – начала XXI веков: сравнительный анализ.»
В прикреплении есть план, и список литературы. По нему нужна курсовая. Она должна быть приемлемой уникальности (особенно внимание на введении и заключении). Об оплате договоримся, т.к не знаю особо цен. Срочно.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы15 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется выполнить курсовую работу по водоснабжению (ПЗ, чертежи, расчеты в Excel) Задание в методичке, шифр 211403 чертежи в автокаде, пример – файл ВиК-образец.bak, методичка вложенаЗакрыт10 лет назад
Выполнение по заданию (вложено), чертежи в формате А1 в автокаде + пояснительная записка Кровля, фундамент, перекрытие, планы этажей, подвала, разрез, фасад, генплан, узлы Так же нужно выполнить теплотехнический расчет Работа нужна к утру 05 мая (10-00)Закрыт10 лет назад
Тема: Пoвышeниe кoнкypeнтocпoco6нoгo пpeимyщecтвa пpи иcпoльзoвaнии мapкeтингoвoгo пoдxoдa в yпpaвлeнии цeпями пocтaвoк Тему нужно изменить, но она должна быть связана с цепями поставок (SCM - supply chain management) и с маркетингом. 40 страниц Сама работа нужна на ...Закрыт10 лет назад
Дипломная работа Тема: дошкол-ьная педа-гогика. инн-овации в пов-ышении квалиф-икации педаг-огов дошколь-ного образ-ования Предмет: Дошкольная педагогика Срок сдачи: 30 апреля Страниц: 45-50 В работе практическая часть Антиплагиат от 70% сразу пишите ценуРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Тема курсовой: уголовное право России и уголовное право Франции в конце 20 века начале 21 века:сравнительный анализ Глава 1: основные институты общей части уголовного права России и франции 1.1 понятие преступления и наказания в головном праве России и ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Предмет: Социально-экономическое прогнозирование Тема: Сценарное прогнозирование + расчетное задание требование в эл виде.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Тема-Новые банковские услуги и особенности их развития в России на примере ЗАО ВТБ 24 Срок-30 дней Объем- 80 стр АП-70%Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Тип работы:Доклад и презентация. Диплом в черновике готов. Предмет: MBA Тема: Построение системы продаж в Банке Требования к работе: в эл виде. Мне необходимо подготовить выступление на 10-12 минут, презентацию на 10-12 слайдов. Высылаю подложку для презентации, примерную ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Дипломная работа по Социальной Педагогике.Психологическая коррекция самооценки подростков в групповых формах взаимодействия,во второй главе нужно использовать 3 методики(экспресс диагностика самооценки,Опросник Казанцевой,Диагностика Дембо-Рубенштейна).Нужен план на утверждение. нужна защитная речь.Антиплагиат 70Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад