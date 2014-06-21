Диплом по праву с элементами информатики

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предмет-правовая информатика

план и методичка во вложении

готово введение и п 1.1.

общий объем 70+ литра и приложения

АП 75-77%

сдача по главам до 15 мая+ проверка и корректировки

диплом и доклад

10 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
rlida
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 часов назад
10 лет назад
$200
30 дней
Лидия ответственный автор, всецело переживающий за результат. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую
Елена отличный заказчик. Спасибо за заказ. Работа оплачена.