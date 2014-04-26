Магистерская диссертация

Есть курсовая на 30 стр. по экономике. Уник. по адвего - 7%, нужно - 70%. Цена?
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информ.системы
ВУЗ не Московский
100-120 стр
сдача по главам, до конца мая
план требует согласования
АП минимум 80%
методичка во вложении
диплом+доклад на защиту с РМ
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