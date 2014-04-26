Магистерская диссертация

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка200 просмотров
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информ.системы

ВУЗ не Московский

100-120 стр

сдача по главам, до конца мая

план требует согласования

АП минимум 80%

методичка во вложении

диплом+доклад на защиту с РМ

10 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад