Международное частное право - реферат

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки142 просмотра
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Направление - международное частное право - см. Приложение.

Требование: последовательно и подробно отвечаешь на все поставленные вопросы. Приводишь вопрос, потом ответ, потом следующий вопрос и так далее. Обязательно должны быть примеры, ссылки на нормативно-правовые акты, рассуждения. Объем ответа по каждому вопросу: 9-10 страниц (шрифт 12).

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10 лет назад
Kuckiy
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад