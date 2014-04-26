Международное частное право - реферат

Направление - международное частное право - см. Приложение.

Требование: последовательно и подробно отвечаешь на все поставленные вопросы. Приводишь вопрос, потом ответ, потом следующий вопрос и так далее. Обязательно должны быть примеры, ссылки на нормативно-правовые акты, рассуждения. Объем ответа по каждому вопросу: 9-10 страниц (шрифт 12).

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