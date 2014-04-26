Отчет по практике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки97 просмотров
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Тема- отчет по преддипломной практике в банке(сбербанке)

Срок-10 дней

Объем -35 стр

10 лет назад
galievre
Лена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад