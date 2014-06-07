Теоретическая курсовая по экономической теории

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Предмет: Экономическая теория

Тема: Поведение доминирующей фирмы на рынке: ценовые и неценовые стратегии приобретения и сохранения доминирования

Тип: курсовая теоретическая

Объем: 25 листов

Срок: 28.04.14

Пожелания:

2 главы и 2 подпункта в каждой обязательнопройти антиплагиат

10 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Dionisios
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$30
2 дня
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