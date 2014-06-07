Теоретическая курсовая по экономической теории

Направление - международное частное право - см. Приложение. Требование: последовательно и подробно отвечаешь на все поставленные вопросы. Приводишь вопрос, потом ответ, потом следующий вопрос и так далее. Обязательно должны быть примеры, ссылки на нормативно-правовые ...