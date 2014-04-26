Дипломная работа (Менеджмент орг-ии)

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Тема: "Проект формирования стратегии развития фирмы (на прим ...)"

Объем: 65л.

Срок: до 5-7 мая.

Методичка есть.

Примерный план:

первая часть - теоретическая

вторая часть - анализ внутренней среды проекта (или возможно: анализ проектных решений формирования стратегии фирмы на ООО "...")

третья часть - Разработка проектных решений (возможно: по формированию стратегии развития ООО "...")

Цены пишите в рублевом эквиваленте.

10 лет назад
Power777
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад