Отчет по практике, менеджмент

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок76 просмотров
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Тема: Арт-менежмент в Тюмени.

План прикреплен.

35 стр.

Уникальность по etxt - не ниже 75%.

Сроки, стоимость?

10 лет назад
vseznajka
Марина 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад