Работа по программирования (6162)

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Тема: Магазин

Нужна только программа (могу скинуть свою рабочую программу с недочетами)

Нужны комментарии к программному коду(в самом коде)

Срок - 28.04.14

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10 лет назад
redkaja
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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