Практическая курсовая работа по эконом. теории

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Предмет: Экономическая теория

Тема: Ценовая и производственная политика крупного предприятия (на примере компании...).

Тип: курсовая с практической частью

Объем: 20 листов

Срок: 28.04.2014

Пожелания:

Проверка на АП.Нужны сноски,шрифт times new roman 14 по ширине,отступ 1.5.

10 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад