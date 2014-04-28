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Практическая курсовая работа по эконом. теории
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Предмет: Экономическая теория
Тема: Ценовая и производственная политика крупного предприятия (на примере компании...).
Тип: курсовая с практической частью
Объем: 20 листов
Срок: 28.04.2014
Пожелания:
Проверка на АП.Нужны сноски,шрифт times new roman 14 по ширине,отступ 1.5.
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