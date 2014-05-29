Корректировка диплома (срочно)

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Менеджмент

Направление – управление территориальным развитием

Что нужно сделать:

1) Сделать заключение

2) Отредактировать все что выделено красным

3) Дополнить текст везде где выделено желтым

4) Отфильтровать копипаст и выстроить в нужной последовательности

Сроки до 28.04.14

10 лет назад
studentmgsu
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
nastya_biruckova
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$25
2 дня
Автор отлично справился с задачей. Рекомендую
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