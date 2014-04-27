Сравнительный анализ налоговых систем России и США

Требуется курсовая по предмету: Налоговое регулирование экономики. Тема: «Налогообложение в зарубежных странах, его особенности». Желательно сравнение России/США/Германии + 2-3 другие страны. Обязательное использование актуальной на сегодня информации.

Оформляется на отдельных листах формата А4 с одной стороны листа. Размер полей вокруг текста: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 25 мм. Текст набирается на компьютере 14 шрифтом (Times New Roman) че-рез 1,5 интервал. Объем 30-35 страниц машинописного текста (без приложений).

Срок выполнения 6 дней (до 04/05)