Курсовая по финансам

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки145 просмотров
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Предмет Финансы

тема: основные направления совершенствования управления государственными и муниципальными финансами

объем работы:45-60 стр.

методичка есть

только теория!

процент антиплагиата 50%

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
Dionisios
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$40
5 дней
Спасибо за работу
Спасибо. Безпроблемный заказчик.
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