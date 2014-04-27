Курсовая планирование на предприятии

курсовая.профиль "психология образования", тема: соотношения мотивации социального одобрения и успеваемости старшеклассников. время на работу: объем 30-40 листов. теория и практика.содержание у меня уже готово и одобрено научным руководителем, во время практики провела методику на одобрение ...